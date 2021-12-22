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Скабеева показала истерику Зеленского после вопроса о Путине: "Совсем не в форме"
22 декабря 2021, 09:35 • 184 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева показала истерику президента Украины Владимира Зеленского после вопроса журналистов о лидере России Владимире Путине. "Совсем не в форме", - констатировала она на фоне его истеричного смеха.
В своём Telegram-канале Скабеева показала реакцию украинского президента на вопрос о переговорах с Путиным. Тот стал истерично смеяться и путаться в словах.
"Когда был обмен моряками, вы же общались периодически. Как сейчас происходит ваше общение?" - спросил журналист.
Зеленский признался, что общения сейчас нет.
"Сейчас нет никакого общения… есть", - сказал Зеленский, после чего нервно засмеялся.
"Мне кажется, что мы оба не снимаем (трубку телефона. - Ред), потому что мы оба не звоним", - добавил он.
"Зеленский, конечно, совсем не в форме", - констатировала Скабеева.
Ранее бывший друг Зеленского, соратник и экс-глава администрации президента Украины Андрей Богдан указал на тайные знаки в его внешности. По словам Богдана, во внешности Зеленского произошли кардинальные перемены. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, принимает ли Зеленский наркотики. Он также добавил, что дело не только во внешности - Зеленский стал заметно медленнее разговаривать.
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