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Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 02:35 • 20 • Политика
Телеведущая Ольга Скабеева эмоционально ответила на заявления экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко. "Вы бредите", - заметила она, когда тот попытался высказать свою точку зрения по российской истории. В своём выступлении в студии гость также заявил, что Крым обязательно вернётся в состав Украины.
Телеведущая "России 1" Ольга Скабеева одёрнула экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко, который стал замахиваться с собственными примерами на российскую историю. В частности, бывший политик заявил, что наша страна "живёт в придуманной Миллером историографии", а затем напомнил об основании римлянами Лондиниума (Лондона).
Скабеева его резко прервала: "Вы бредите", но гость продолжил.
Он заявил, что военные Североатлантического альянса сейчас учатся у украинцев воевать. По его мнению, если бы этого не было, то на границе РФ и Незалежной "по-прежнему выставляли бы столы с белой скатертью", передаёт "Экономика Сегодня".
На это российская ведущая парировала: "Не забывайте, что Крым российский, а вам натовцы разрешили прыгать с вертолётов".
Закончился спор утверждением Ковтуненко о возвращении Крыма в состав Украины. Экс-депутату посоветовали продолжить тему, если это событие произойдёт.
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