Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"

Телеведущая "России 1" Ольга Скабеева одёрнула экс-депутата Верховной рады Александра Ковтуненко, который стал замахиваться с собственными примерами на российскую историю. В частности, бывший политик заявил, что наша страна "живёт в придуманной Миллером историографии", а затем напомнил об основании римлянами Лондиниума (Лондона).

Скабеева его резко прервала: "Вы бредите", но гость продолжил.

Он заявил, что военные Североатлантического альянса сейчас учатся у украинцев воевать. По его мнению, если бы этого не было, то на границе РФ и Незалежной "по-прежнему выставляли бы столы с белой скатертью", передаёт "Экономика Сегодня".

На это российская ведущая парировала: "Не забывайте, что Крым российский, а вам натовцы разрешили прыгать с вертолётов".

Закончился спор утверждением Ковтуненко о возвращении Крыма в состав Украины. Экс-депутату посоветовали продолжить тему, если это событие произойдёт.