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Скабеева ответила раскритиковавшему Россию украинскому политологу

28 января 2021, 22:10  •  84 • Политика
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Телеведущая несколькими фразами поставила на место гостя из Незалежной
На популярном политическом шоу "60 минут" разгорелся очередной скандал. Причиной шумной дискуссии стала ситуация в ПАСЕ, где украинская делегация попыталась лишить полномочий коллег из России.
Как известно, эта задумка представителям Незалежной не удалась. Однако украинский политолог Гордей Белов нашел свое объяснение нежеланию европейцев отстранять российских делегатов от участия в деятельности ПАСЕ.
Украинец объявил, что нашу страну не стали гнать из Ассамблеи, потому что там якобы никак не могут обойтись без взносов России. Мол, и рады бы выгнать, да денег жалко. Белов договорился до того, что заявил: Москва постоянно "спекулируют деньгами и авторитетом".
Телеведущая Ольга Скабеева осадила политолога, напомнив, что европейцы сами пригласили Россию вернуться в ПАСЕ.
"Не получается без нас принимать там решения", – отрезала журналистка.
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Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)
Напомним, сегодня стало известно, что в ПАСЕ отказались ограничивать полномочия российских делегатов.

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