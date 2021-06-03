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Скабеева оценила тактику Зеленского перед "хозяевами": "Железная логика"
03 июня 2021, 11:15 • 77 • Политика
Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева оценила тактику президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с "хозяевами" из американского конгресса. "Железная логика", - констатировала она.
В своём Telegram-канале Скабеева привела видеозапись выступления Зеленского перед делегацией конгресса США. Украинский президент заявил о том, что "Северный поток - 2" - "не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики", а мощное оружие России, "которое дают ей сегодня в руки". Он добавил, что для того, чтобы защититься от якобы нападающей России, нужно не давать ей это оружие в руки.
"Северный поток - 2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год ... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - пожаловался он.
Комментируя обращение Зеленского к западным "партнёрам", Скабеева отметила, что украинский президент совершенно очевидно "решил давить на жалость":
"Не будет денег от транзита, не на что будет содержать армию. А значит, и "агрессор" будет тут как тут. Железная логика", - отметила она.
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