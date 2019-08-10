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Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
10 августа 2019, 12:09 • 109 • Украина
Телеведущая Ольга Скабеева назвала смешной реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос журналистов о том, планирует ли он пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом.
РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал телеведущей.
Она опубликовала видеозапись, на которой журналист спрашивает американского лидера, намерен ли тот пригласить Зеленского в Вашингтон. После этого Трамп попросил сотрудника СМИ уточнить, «о ком он говорит».
«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала Скабеева.
Также Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что очень ждёт встречи с ним.
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