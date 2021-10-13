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Скабеева отправила украинский МИД в "параллельную реальность": "Главное, что Россия растеряна"
13 октября 2021, 14:00 • 168 • Политика
Известная телеведущая Ольга Скабеева отправила украинский МИД в "параллельную реальность". "Главное, что Россия сейчас выглядит растерянной", - продолжает серьёзно вещать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В своём Telegram-канале Скабеева поделилась кадрами с интервью Кулебы. Там украинский министр заявил о том, что считает Россию растерянной, потому что она якобы не может определиться, хочет она встречи с Украиной или нет.
В частности, Кулеба заявил о том, что каждый день получает "какие-то новости" из России, "где официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи".
"И так уже комментируют, и сяк уже комментируют", - сказал он, отметив, что одновременно с этим Россия якобы и "всячески избегает" этой встречи, а с другой стороны, "не может перестать о ней говорить".
"Главное, что Россия сейчас выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?", - заявил Кулеба.
Скабеева новый выпад Киева прокомментировала коротко:
"Новости из параллельной реальности", - написала она.
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