Скабеева отправила украинский МИД в "параллельную реальность": "Главное, что Россия растеряна"

Известная телеведущая Ольга Скабеева отправила украинский МИД в "параллельную реальность". "Главное, что Россия сейчас выглядит растерянной", - продолжает серьёзно вещать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В своём Telegram-канале Скабеева поделилась кадрами с интервью Кулебы. Там украинский министр заявил о том, что считает Россию растерянной, потому что она якобы не может определиться, хочет она встречи с Украиной или нет.

В частности, Кулеба заявил о том, что каждый день получает "какие-то новости" из России, "где официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи".

"И так уже комментируют, и сяк уже комментируют", - сказал он, отметив, что одновременно с этим Россия якобы и "всячески избегает" этой встречи, а с другой стороны, "не может перестать о ней говорить".

"Главное, что Россия сейчас выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?", - заявил Кулеба.

Скабеева новый выпад Киева прокомментировала коротко:

"Новости из параллельной реальности", - написала она.