Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Главная / Политика

Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео

01 декабря 2021, 23:30  •  202 • Политика
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform / Keystone Press Agency www.globallookpress.com
Оппоненты действующей власти требуют увольнения "пророссийских агентов"
Акции протеста в Киеве 1 декабря окунает украинцев в дни начала Майдана-2014, апогеем которого стал госпереворот и смещение с поста президента Виктора Януковича, прихода к власти поклонников бандер-шухевичей и гражданской войне в Донбассе.
На интересную закономерность обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, а именно, что в ходе акции "Нацкорпуса" (запрещен в РФ) на Майдане Незалежности зазвучали песни "Океана Эльзы" и лидера группы Святослава Вакарчука. Именно он стал в дни "революции гидности" одним из ее музыкальных буревестников.
"Атмосфера сегодняшнего митинга перед Верховной радой!
Протестующие зажгли файера под песню Вакарчука "Вставай". В 13-ом году Майдан тоже начинался с этой музыки", – написала в своем телеграм-канале Скабеева.
Как сообщают местные СМИ, силовики перекрыли центральные улицы Киева. На данный момент сейчас там находится около тысячи протестующих, но судя по онлайн-трансляции организаторов мероприятия, людей уже гораздо больше.
Они требуют увольнения "пророссийских агентов" - главы офиса президента Андрея Ермака, замсекретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП Олега Татарова, сообщает телеканал "112". Однако в большинстве своем призывают уйти в отставку самого лидера нации Владимира Зеленского.
Демонстранты пришли с флагами националистических украинских партий, а также партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



202
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
01 декабря 2021, 21:45
Украинских пограничников обвинили в расстреле мигрантов. Фейк или зрада?
01 декабря 2021, 21:45
"Это смешно". Зачем Украина на самом деле атаковала русского адмирала? Версия политолога
01 декабря 2021, 21:45
"Кулеба головного мозга" не помог Украине в день госпереворота. Но без бунта может не обойтись
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
01 декабря 2021, 21:45
Украинских пограничников обвинили в расстреле мигрантов. Фейк или зрада?
01 декабря 2021, 21:45
"Это смешно". Зачем Украина на самом деле атаковала русского адмирала? Верс...
01 декабря 2021, 21:45
"Кулеба головного мозга" не помог Украине в день госпереворота. Но без бунт...
01 декабря 2021, 23:30
В воздухе запахло покрышками. Собравшаяся в Киеве толпа двинулась в сторону офиса Зел...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 20:55
Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
27 ноября 2021, 11:35
"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.