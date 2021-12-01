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Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
01 декабря 2021, 23:30 • 202 • Политика
Оппоненты действующей власти требуют увольнения "пророссийских агентов"
Акции протеста в Киеве 1 декабря окунает украинцев в дни начала Майдана-2014, апогеем которого стал госпереворот и смещение с поста президента Виктора Януковича, прихода к власти поклонников бандер-шухевичей и гражданской войне в Донбассе.
На интересную закономерность обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, а именно, что в ходе акции "Нацкорпуса" (запрещен в РФ) на Майдане Незалежности зазвучали песни "Океана Эльзы" и лидера группы Святослава Вакарчука. Именно он стал в дни "революции гидности" одним из ее музыкальных буревестников.
"Атмосфера сегодняшнего митинга перед Верховной радой!
Протестующие зажгли файера под песню Вакарчука "Вставай". В 13-ом году Майдан тоже начинался с этой музыки", – написала в своем телеграм-канале Скабеева.
Как сообщают местные СМИ, силовики перекрыли центральные улицы Киева. На данный момент сейчас там находится около тысячи протестующих, но судя по онлайн-трансляции организаторов мероприятия, людей уже гораздо больше.
Они требуют увольнения "пророссийских агентов" - главы офиса президента Андрея Ермака, замсекретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП Олега Татарова, сообщает телеканал "112". Однако в большинстве своем призывают уйти в отставку самого лидера нации Владимира Зеленского.
Демонстранты пришли с флагами националистических украинских партий, а также партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
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