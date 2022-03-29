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Скабеева об "истеричках" в Лондоне: Дело "отравления" Абрамовича уйдёт в ОЗХО?

29 марта 2022, 09:30  •  80 • Политика
В Британии собрались расследовать недавнее отравление бизнесмена Романа Абрамовича - к слову, так окончательно и не подтверждённое - с помощью Организации по запрещению химического оружия. Русская журналистка Ольга Скабеева назвала это истерикой.
"Плохое самочувствие российского олигарха Лондон собирается расследовать с помощью ОЗХО. Истерички", - пишет Скабеева в телеграм-канале.
Попытку отравления бизнесмен якобы пережил в начале марта в Киеве. В тот момент он был привлечён к переговорам России и Украины. У олигарха покраснели глаза, появились болезненные ощущения, потекли слёзы и начала шелушиться кожа. И если ранее западные эксперты заявляли, что уже нельзя проверить, чем именно были вызваны такие симптомы, то сейчас всё поменялось.
"Потенциально это очень серьёзно, и мы надеемся, что Организация по запрещению химического оружия будет привлечена к расследованию", - заявляют эксперты в эфире BBC. Там же отмечают, что те, кто хотел отравить Абрамовича и других делегатов, "хотел саботировать мирные переговоры, отправив это зловещее предупреждение".
Остаётся дождаться, кого именно обвинят в этом "отравлении". Хотя история показывает, что вариант всего один.

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