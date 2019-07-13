|
Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»
13 июля 2019, 17:54 • 83 • Украина
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала внесение журналиста Андрея Малахова в базу данных украинского сайта «Миротворец».
РИА Новости
«Отдельно хочется отметить, что это какая-то особая форма шизофрении — Малахова вносят в базу «Миротворца» за то, что он провёл российскую программу на российском ТВ и призывал в рамках этой программы к миру. То есть как призывал — скорее просто рассказывал, как дружны украинцы и русские», — написала Скабеева в Instagram.
Она предложила авторам сайта внести в базу «всех россиян» и больше не мучиться.
Ранее стало известно, что Андрей Малахов попал в базу сайта «Миротворец».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 22:09
|
07 июля 2019, 09:09
|
09 июля 2019, 03:39
|
07 июля 2019, 15:54
|
11 июля 2019, 23:54
|
11 июля 2019, 23:54
|
08 июля 2019, 12:54