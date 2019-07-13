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Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»

13 июля 2019, 17:54  •  83 • Украина
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала внесение журналиста Андрея Малахова в базу данных украинского сайта «Миротворец».
 
РИА Новости
 

«Отдельно хочется отметить, что это какая-то особая форма шизофрении — Малахова вносят в базу «Миротворца» за то, что он провёл российскую программу на российском ТВ и призывал в рамках этой программы к миру. То есть как призывал — скорее просто рассказывал, как дружны украинцы и русские», — написала Скабеева в Instagram.

Она предложила авторам сайта внести в базу «всех россиян» и больше не мучиться.

Ранее стало известно, что Андрей Малахов попал в базу сайта «Миротворец».

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