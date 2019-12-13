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Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов

13 декабря 2019, 01:54  •  81 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева обнародовала видео, наглядно доказывающее слова Путина о том, что на Украине непонятно, кто сильнее, - Зеленский или националисты.
Не успел президент России Владимир Путин озвучить свои сомнения по поводу того, кто на Украине сильнее, законная власть или националисты, как последние поспешили подтвердить его слова. Журналистка Ольга Скабеева опубликовала видео, наглядно иллюстрирующее положение дел на Украине.
На кадрах видно, как толпа националистов штурмует горсовет Львова. Радикалы поочерёдно вышвыривают на улицу охранников здания. При этом внутри находится полиция, которая бездействует. В итоге националисты массово прорываются внутрь.
"Симптоматичная какая картинка - иллюстрирует слова Путина "непонятно, кто там сильнее...", - комментирует видео Ольга Скабеева в своём tg-канале.
Фото: скриншот Telegram-канал Skabeeva
Напомним, слова Путина о том, кто сильнее, были сказаны в связи с тем, что украинская сторона всё время ставит вопрос о передаче границы России с Донбассом под контроль ВСУ. Российский лидер отметил, что в случае передачи границы в Донбассе случится массовая резня, как во время войны в Югославии.
"Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вёл дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут", - сказал президент России.

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