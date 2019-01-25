Скабеева и резолюция по Керчи: Почему Россию унижают в ПАСЕ?

Совет Европы осуждает Россию за керченскую провокацию, а российскую журналистку бьёт украинский депутат. Почему Москву унижают в Страсбурге, и каков будет наш ответ?

Автор:

Гасанов Камран

Последнее заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы ещё раз показало отношение к Москве в Старом Свете. Евродепутаты осудили Россию за провокацию, устроенную в ноябре Киевом при содействии США, и потребовали освободить украинских моряков, которые незаконно пытались пересечь Керченский пролив.

Резолюцию принимали за спиной у Москвы, потому что российскую делегацию ещё в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, лишили права голоса в Совете Европы. Единственным, кто хоть как-то смог донести российскую позицию, оказался сербский депутат. Выступая на русском языке, Александр Шешель напомнил, что Крым стал частью России в результате референдума, явка на котором была выше, чем на выборах в Европарламент.