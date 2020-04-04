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Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"
04 апреля 2020, 03:35 • 13 • В мире
Недавний снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге прокомментировала журналистка Ольга Скабеева. По её мнению, чехи показали "образцовую подлость", избавившись от скульптуры "под шумок коронавируса".
Журналистка Ольга Скабеева прокомментировала недавний снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге в своём канале в Telegram.
Она заметила, что чешские власти давно собирались это сделать, но решились только сейчас. По её мнению, момент они выбрали неслучайно.
Ранее на это событие откликнулся в Telegram журналист Армен Гаспарян. Он был раздосадован случившимся, обратив внимание, что в Праге решили избавиться от скульптуры маршала практически накануне важнейшей даты. В результате он не сдержал эмоций:
Пресс-секретарь администрации пражского района, где ранее был установлен памятник, Ондржей Шрамек сообщил местной газете Novinky.cz, что совет города принял решение убрать скульптуру ещё в сентябре 2019 года.
Он подчеркнул, что фигуру советского маршала сначала отвезут в хранилище, после она станет одним из экспонатов в Музее памяти XX века.
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