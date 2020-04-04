Скабеева: Чехи показали "образцовую подлость"

Журналистка Ольга Скабеева прокомментировала недавний снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге в своём канале в Telegram.

Она заметила, что чешские власти давно собирались это сделать, но решились только сейчас. По её мнению, момент они выбрали неслучайно.

Планировали, как мы помним, давно, но сейчас, под шумок коронавируса и под шуточки про "он без маски", - прямо совсем образцовая подлость, просто противно, - призналась Скабеева.

Ранее на это событие откликнулся в Telegram журналист Армен Гаспарян. Он был раздосадован случившимся, обратив внимание, что в Праге решили избавиться от скульптуры маршала практически накануне важнейшей даты. В результате он не сдержал эмоций:

Отметили 75 лет Победы. Мрази... - заявил он.

Пресс-секретарь администрации пражского района, где ранее был установлен памятник, Ондржей Шрамек сообщил местной газете Novinky.cz, что совет города принял решение убрать скульптуру ещё в сентябре 2019 года.

Он подчеркнул, что фигуру советского маршала сначала отвезут в хранилище, после она станет одним из экспонатов в Музее памяти XX века.