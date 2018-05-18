СК завел дело на редактора Washington Examiner после статьи о Крымском мосте

По результатам проведенной проверки Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении редактора еженедельного интернет-журнала "Washington Examiner" Уго Гурдона (Hugo Gurdon).

За такие преступления в России предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении автора материала Тома Рогана, который призывал взорвать "Крымский мост". Американский журналист уже заявил, что не сожалеет об опубликованном им материале.

"Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться яснее, объяснив, что этот удар мог бы (и, конечно, должен) быть нанесен так, чтобы избежать жертв", — написал он в ответ на предъявленное следствием обвинение.

За подобные публикации российские суды наказывают довольно строго: штрафом от ста до пятисот тысяч рублей, или лишают осужденных свободы на сроки от 2 до 5 лет.

Напомним, 15 мая 2018 года в России было торжественно открыто автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крымский и Таманский полуостров.

ОФИЦИАЛЬНО

"По данным следствия, используя информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет», Гурдон согласовал и разместил статью Тома Рогана на веб-сайте "Washington Examiner", призывающую осуществить подрыв Крымского моста, соединяющего Керченский и Таманский полуостровы на территории Российской Федерации, путем нанесения бомбовых ударов. В действиях Уго Гурдона (Hugo Gurdon) усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.