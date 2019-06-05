СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным СК, с 5 по 10 марта 2016 года несколько человек неоднократно совершали нападения на российское диппредставительство на Украине для осложнения отношений между двумя странами.

Следствие установило, что к нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат.

«Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Дело расследуется по статье УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

В ноябре 2018 года украинские радикалы атаковали российские диппредставительства в разных городах страны.