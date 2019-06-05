Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил в Астрахань полковника с орденом Мужества
Kinodanz совершили репутационное самоубийство
Эскалация в Донбассе: в чем Зеленский обвинил Россию
"Кто против?": Варфоломей отверг существование Киевского патриархата. ...
Главная / Украина

СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

05 июня 2019, 16:39  •  101 • Украина
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
 
© Следственный Комитет Российской Федерации
 

По данным СК, с 5 по 10 марта 2016 года несколько человек неоднократно совершали нападения на российское диппредставительство на Украине для осложнения отношений между двумя странами.

Следствие установило, что к нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат.

«Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Дело расследуется по статье УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

В ноябре 2018 года украинские радикалы атаковали российские диппредставительства в разных городах страны. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 13:24
Опрос показал отношение украинцев к возможному членству в ЕС и НАТО
05 июня 2019, 00:24
«Правовой нонсенс»: в Раду внесли законопроект о конфискации имущества у получивших паспорт РФ жителей Донбасса
05 июня 2019, 16:39
Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину
05 июня 2019, 13:24
Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения
05 июня 2019, 13:24
Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты
04 июня 2019, 21:09
Аваков встретился с семьёй погибшего в ходе стрельбы полицейских мальчика
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2019, 10:24
Россия предложила навести порядок в Гвинейском заливе, где пираты объявили "охот...
05 июня 2019, 10:24
Война в Донбассе может обернуться Третьей мировой? Савченко заявила о фатальной ошибк...
05 июня 2019, 00:39
"Жест отчаяния": В Госдуме оценили "мародёрский" законопроект Вер...
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения...
05 июня 2019, 07:09
"Эффект гранаты, брошенной в курятник": Помощник Путина узнал, кто "сл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2019, 23:09
"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
01 июня 2019, 15:24
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "официальную" версию о крушении MH17
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.