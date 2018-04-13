|
СК возбудил уголовное дело по факту обстрелов в Донбассе
13 апреля 2018, 10:09 • 31 • Украина
Следователи возбудили ещё одного уголовное дело из-за обстрелов украинскими силовиками инфраструктуры Донецка. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
© Cледственный комитет РФ
«Возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — сказала она.
По версии следствия, 11 апреля ВСУ произвели «прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городе Донецке».
«Они действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», — добавила Петренко.
Отмечается, что в результате обстрела пострадали трое мирных жителей, разрушены не менее 12 построек.
11 апреля следователи возбудили дело по факту прицельного обстрела со стороны украинских силовиков КПП «Еленовка» в Донбассе.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
11 апреля 2018, 02:54
|
11 апреля 2018, 09:09
|
10 апреля 2018, 02:39
|
10 апреля 2018, 15:24
|
10 апреля 2018, 20:39
|
07 апреля 2018, 16:09
|
08 апреля 2018, 21:40