СК возбудил уголовное дело по факту обстрелов в Донбассе

Следователи возбудили ещё одного уголовное дело из-за обстрелов украинскими силовиками инфраструктуры Донецка. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», — сказала она.

По версии следствия, 11 апреля ВСУ произвели «прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городе Донецке».

«Они действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», — добавила Петренко.

Отмечается, что в результате обстрела пострадали трое мирных жителей, разрушены не менее 12 построек.

11 апреля следователи возбудили дело по факту прицельного обстрела со стороны украинских силовиков КПП «Еленовка» в Донбассе.