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СК возбудил три дела по факту обстрелов в Донбассе
14 ноября 2018, 11:39 • 75 • Украина
Следственный комитет России возбудил ещё три уголовных дела по факту обстрелов Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
© РИА Новости
«Возбуждены ещё три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 ноября украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Марьевка. В результате погиб 63-летний мирный житель.
Как отмечается, 12 ноября украинские силовики обстреляли гражданские объекты в городе Золотое.
«Следствием установлены другие многочисленные факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября», — отметили в ведомстве.
Ранее СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе.
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