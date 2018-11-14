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СК возбудил три дела по факту обстрелов в Донбассе

14 ноября 2018, 11:39  •  75 • Украина
Следственный комитет России возбудил ещё три уголовных дела по факту обстрелов Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
 
© РИА Новости
 

«Возбуждены ещё три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 ноября украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Марьевка. В результате погиб 63-летний мирный житель. 

Как отмечается, 12 ноября украинские силовики обстреляли гражданские объекты в городе Золотое.

«Следствием установлены другие многочисленные факты преступной деятельности украинских силовиков в период с 1 сентября по 31 октября», — отметили в ведомстве.

Ранее СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе.

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