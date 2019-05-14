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СК возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ
14 мая 2019, 11:24 • 21 • Украина
Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба СК России.
РИА Новости
Отмечается, что 8 мая военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия дома по улице Зеленый Гай в посёлке шахты Трудовская Петровского района самопровозглашённой Донецкой народной республики. В результате ранение получил 56-летний мирный житель.
Ещё один мужчина получил ранения в ходе артиллерийского обстрела из тяжёлых видов вооружения 10 мая.
«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — сообщили в ведомстве.
Ранее СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ.
12 мая бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал «Известиям» данное заявление.
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