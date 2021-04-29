СК возбудил новое дело против Навального, Волкова и Жданова

СК возбудил новое уголовное дело против блогера Алексея Навального и его соратников.

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников.

В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан")

- заявил в четверг источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, подозреваемыми по новому уголовному делу проходят соратники блогера Леонид Волков и Иван Жданов.

Навальный в настоящий момент отбывает срок по приговору по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.