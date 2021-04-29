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СК возбудил новое дело против Навального, Волкова и Жданова

29 апреля 2021, 13:20  •  208 • Политика
СК возбудил новое уголовное дело против блогера Алексея Навального и его соратников.
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников.
В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан")
- заявил в четверг источник ТАСС в правоохранительных органах.
По данным источника, подозреваемыми по новому уголовному делу проходят соратники блогера Леонид Волков и Иван Жданов.
Навальный в настоящий момент отбывает срок по приговору по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.

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