|
СК возбудил новое дело против Навального, Волкова и Жданова
29 апреля 2021, 13:20 • 208 • Политика
СК возбудил новое уголовное дело против блогера Алексея Навального и его соратников.
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников.
- заявил в четверг источник ТАСС в правоохранительных органах.
По данным источника, подозреваемыми по новому уголовному делу проходят соратники блогера Леонид Волков и Иван Жданов.
Навальный в настоящий момент отбывает срок по приговору по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
208
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2021, 02:55
|
25 апреля 2021, 12:05
|
23 апреля 2021, 20:40
|
27 апреля 2021, 00:45
|
25 апреля 2021, 20:20
|
26 апреля 2021, 00:00
|
27 апреля 2021, 00:45