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СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе

22 мая 2018, 13:24  •  47 • Украина
Российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
 
© Следственный Комитет Российской Федерации
 

«В связи с очередными фактами обстрелов Главным следственным управлением СК России возбуждены ещё два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в период с 16 по 18 мая 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжёлых видов вооружения в городе Горловке.

В начале мая СК также возбудил два дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе со стороны ВСУ.

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