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СК возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
17 августа 2018, 10:24 • 56 • Украина
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"5 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения", - отметила Петренко.
По ее словам, еще один обстрел гражданских объектов украинские военнослужащие произвели 14 августа в селе Коминтерново Волновахского района, когда мирная жительница получила осколочное ранение.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений.
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