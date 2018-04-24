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СК возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов в Донбассе
24 апреля 2018, 12:39 • 40 • Украина
Следователи возбудили уголовные дела по фактам обстрелов гражданского населения со стороны украинских военнослужащих. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
РИА Новости
«Возбуждены ещё два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ произвели обстрелы 19 и 22 апреля.
В результате первого обстрела ранения получили мирные жители — две женщины и один мужчина. Во втором случае один мирный житель получил ранения, ещё один погиб.
«Эти действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», — добавили в ведомстве.
Ранее СК России возбудил дело после обстрела ВСУ автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.
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