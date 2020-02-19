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СК возбудил два новых дела после обстрелов Донбасса

19 февраля 2020, 13:09  •  76 • Украина

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил два новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными жителей Донбасса, в результате чего пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"18 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 домов и домовладений", - сообщила Петренко.

Второй обстрел украинские военные провели 15 февраля из стрелкового оружия на улице Красная Звезда в поселке шахты Трудовской города Донецка. "В результате обстрелов получили ранения двое гражданских лиц, - сказала Петренко. - По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")".

Петренко отметила, что мотивом преступлений стала политическая и идеологическая ненависть и вражда. Следственный комитет продолжает устанавливать другие факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении граждан Донбасса, а также причастных к их совершению.

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