Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Операция занимает 10-15 минут". Крымские пограничники тренировались "зачищать" ...
В Госдуме оценили проект бюджета США на поставку летального оружия для Украины
Стало известно, кому раньше принадлежал номер, который висел на лимузине Путина ...
Сделка, которая трещит по швам: Европа против США (Анна Сочина)
Главная / Украина

СК возбудил дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины

08 мая 2018, 16:09  •  78 • Украина

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые завели дела против судей Конституционного суда России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления")", - сообщила Петренко.

По данным следствия, правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство, в рамках которого "договор о присоединении Автономной Республики Крым и Севастополя к РФ, принятый в соответствии с нормами российского и международного права, стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменения границ Украины".

"В рамках этого производства Вадим Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда РФ в связи с принятием ими постановления, признающего договор между РФ и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ. При этом Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", - сообщила Петренко.

Представитель СК РФ добавила, что ведомство проводит следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу.

Главным следственным управлением СК России в отношении Приймачка расследуется еще одно уголовное дело по ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"). По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ и адмирала Александра Витко по политическим мотивам. Все фигуранты дела были заочно арестованы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
08 мая 2018, 14:39
В Черкассах число госпитализированных с отравлением школьников превысило 50
08 мая 2018, 11:39
Революция любви и ненависти в Армении: что за ширмой?
07 мая 2018, 17:24
Глава МИД Франции: изоляция России не пойдет на пользу ни Москве, ни Западу

08 мая 2018, 11:24
Суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда»
08 мая 2018, 11:24
В Госдуме оценили проект бюджета США на поставку летального оружия для Украины
08 мая 2018, 03:09
ЕС рассмотрит новые санкции против России из-за проведения выборов президента в Крыму
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 мая 2018, 09:24
«Северный поток – 2»: морковка для Европы
05 мая 2018, 08:54
Ехала в Европу банда из Форт-Худа
06 мая 2018, 19:24
Дивизия "Гaличинa" уже не очень и герои?
02 мая 2018, 09:24
Новый формат украинского самоуничтожения
07 мая 2018, 09:39
Знаковое поражение США и SDF под Эль-Хусейнией: «Трумэн» ждёт команды на ответ, ВКС готовят подкрепление
06 мая 2018, 07:39
Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!
03 мая 2018, 12:54
В Госдуме предложили вслед за поляком-русофобом 30 лет не пускать в Россию Ковтуна и Майкла Бома
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.