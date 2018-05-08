СК возбудил дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые завели дела против судей Конституционного суда России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления")", - сообщила Петренко.

По данным следствия, правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство, в рамках которого "договор о присоединении Автономной Республики Крым и Севастополя к РФ, принятый в соответствии с нормами российского и международного права, стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменения границ Украины".

"В рамках этого производства Вадим Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда РФ в связи с принятием ими постановления, признающего договор между РФ и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ. При этом Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", - сообщила Петренко.

Представитель СК РФ добавила, что ведомство проводит следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу.

Главным следственным управлением СК России в отношении Приймачка расследуется еще одно уголовное дело по ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела"). По данным следствия, в 2014 году бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Олег Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша, следователь Главной военной прокуратуры Вадим Приймачок, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина РФ и адмирала Александра Витко по политическим мотивам. Все фигуранты дела были заочно арестованы.