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СК возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

22 января 2019, 12:24  •  25 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка, который, как установлено, причастен к незаконному преследованию руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

«Он (Просняк. — RT) уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену», — сказала она.

Уголовное дело в отношении сотрудника СБУ возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности).

20 января защита Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда в Херсоне о продлении его ареста.

Ранее Херсонский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Вышинскому до 16 февраля.

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