Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром
Секретное оружие Путина (Руслан Осташко)
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Ук...
Борислав Береза, вы знали об этом?
Главная / Украина

СК возбудил дело против Авакова за воспрепятствование голосованию на выборах президента РФ

03 апреля 2018, 11:09  •  69 • Украина

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, Аваков давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, обеспечивающим охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента", - сообщила Петренко.

"В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ. Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны", - отметила представитель СК.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

69
Источник
Похожие новости
02 апреля 2018, 13:54
Председатель Рады подписал постановление о непризнании выборов президента России в Крыму
02 апреля 2018, 20:24
На Украине 240 горняков остались в шахте после отключения электричества
02 апреля 2018, 23:39
«Предлагали отказаться от гражданства»: что известно о задержанных Украиной российских моряках

Загрузка...
02 апреля 2018, 10:39
В Совфеде отреагировали на условия Порошенко по вводу миротворцев ООН в Донбасс
02 апреля 2018, 13:54
Украинский тяжелоатлет Пелешенко отстранён по подозрению в допинге
02 апреля 2018, 13:54
На Украине планируют в 2019 году начать строительство Hyperloop
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 апреля 2018, 02:24
Что делать, когда против России идёт игра без правил?
30 марта 2018, 04:39
«Зеркальные, но не только»: Лавров рассказал об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов
27 марта 2018, 15:09
Второй этап операции «Скрипаль»
28 марта 2018, 18:39
«Оседлать непогребённых детей»: Собчак возмутилась эфиром «Дождя» о трагедии в Кемерово
27 марта 2018, 15:09
Что людям горе, то нелюдям радость: Реакция украинских соцсетей на трагедию в Кемерово
29 марта 2018, 09:24
Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет
27 марта 2018, 11:58
Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.