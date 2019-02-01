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СК возбудил дело по факту смерти россиянина в украинской колонии

01 февраля 2019, 11:24  •  94 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью россиянина Валерия Иванова во львовской исправительной колонии.
 
© Михаил Воскресенский РИА Новости
 

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесённых телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что смерть Иванова «носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины».

Ранее в МИД России не исключили версию убийства россиянина.

На Украине объяснили смерть мужчины в тюрьме падением с лестницы. Там рассказали, что заключённый «решил закрутить лампочку», после чего «не удержался и упал на спину».

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