|
СК возбудил дело по факту смерти россиянина в украинской колонии
01 февраля 2019, 11:24 • 94 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью россиянина Валерия Иванова во львовской исправительной колонии.
© Михаил Воскресенский РИА Новости
«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесённых телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что смерть Иванова «носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины».
Ранее в МИД России не исключили версию убийства россиянина.
На Украине объяснили смерть мужчины в тюрьме падением с лестницы. Там рассказали, что заключённый «решил закрутить лампочку», после чего «не удержался и упал на спину».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
94
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2019, 17:09
|
27 января 2019, 01:39
|
26 января 2019, 09:24
|
27 января 2019, 04:54
|
26 января 2019, 17:24
|
25 января 2019, 13:54
|
30 января 2019, 17:24