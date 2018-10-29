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СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе

29 октября 2018, 12:09  •  22 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе вследствие обстрелов украинских силовиков. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
 
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«24 октября 2018 года военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия переправы через реку Северский Донец в районе населённых пунктов Трехизбенка и Славяносербск Славяносербского района самопровозглашенной Луганской народной республики», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что в результате ранение получил мирный житель 1979 года рождения.

1 октября Следственный комитет России завёл уголовное дело после того, как трое детей погибли и один получил ранения в результате подрыва мины в Горловке в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

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