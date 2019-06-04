СК возбудил дело по факту обстрела украинскими военнослужащими мечети в Донецке

"По данным следствия, 4 июня военнослужащие Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объекта гражданской инфраструктуры, не являющегося военной целью, а именно мечети в Донецке, в результате чего был поврежден купол здания", - сказала она.

В это время в мечети собралось не менее 70 мирных жителей для отправления религиозного обряда. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в городе Донецке по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - пояснила представитель ведомства.

Петренко отметила, что СК продолжает устанавливать факты преступлений украинских военнослужащих против гражданского населения на юго-востоке Украины. По ее словам, "украинские силовики, действуя против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, грубо и систематически нарушают нормы международного права, а именно Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней".

Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли северо-западную окраину Донецка, под огонь попала мечеть "Ахать Джами". В СЦКК подчеркнули, что на момент обстрела в мечети по случаю одного из главных мусульманских праздников - Ураза Байрам - находились люди, пострадавших нет. В свою очередь председатель мусульманской общины Донецка Рашид Брагин заявил, что представители мусульманских общин и духовенства ДНР в связи с обстрелом мечети направят обращение к мировому сообществу, чтобы повлиять на украинские власти.

"Ахать Джами" - первая соборная мечеть, построенная в Донбассе. Открыта 3 сентября 1999 года.