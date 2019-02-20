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СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке

20 февраля 2019, 20:09  •  22 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об акте международного терроризма по фактам взрывов в Донецке, сообщает пресс-служба ведомства.
 
РИА Новости
 

Как отметили в СК, действия злоумышленников были направлены на «дестабилизацию обстановки в районах конфликта в целях нарушения мирного сосуществования народов».

Они нарушают нормальную деятельность представителей СММ ОБСЕ и подрывают минские договорённости, гарантом которых в числе прочих выступает Россия, подчеркнули в пресс-службе.

«В связи с этим ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК», — говорится в сообщении.

18 февраля в центре Донецка произошло три взрыва, два из них — в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ.

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