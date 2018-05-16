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СК возбудил четыре дела по фактам обстрелов Горловки и Докучаевска
16 мая 2018, 14:24 • 33 • Украина
Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости
«Только за последние несколько дней зафиксировано не менее четырёх обстрелов, в результате которых пострадала в том числе несовершеннолетняя. По этим фактам Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении на сайте СК.
Согласно данным следствия, 11 — 13 мая военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели обстрел Горловки и Докучаевска из тяжёлых видов вооружения. В результате пострадали мирные жители.
Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе.
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