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СК возбудил четыре дела по фактам обстрелов Горловки и Докучаевска

16 мая 2018, 14:24  •  33 • Украина
Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
 
РИА Новости
 

«Только за последние несколько дней зафиксировано не менее четырёх обстрелов, в результате которых пострадала в том числе несовершеннолетняя. По этим фактам Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.  1 ст.  356 УК России (применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным следствия, 11 — 13 мая военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели обстрел Горловки и Докучаевска из тяжёлых видов вооружения. В результате пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. 

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