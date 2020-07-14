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СК узнал о новых преступлениях экс-министра Абызова: Речь о краже 4 млрд
14 июля 2020, 19:00 • 107 • Политика
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Михаила Абызова. По данным СК, бывший министр по вопросам "Открытого правительства" похитил и вывел из страны порядка 4 миллиардов рублей, а также тайно контролировал компании через офшоры.
Следственный комитет России узнал о новых преступлениях бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова, задержанного в 2019 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь экс-министра также обвиняют в легализации похищенных через кипрские офшоры денег, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
По её словам, новые факты о криминальной деятельности Абызова вскрылись во время расследования первого уголовного дела против него. Было установлен, что с 2011 по 214 год экс-министр похитил и вывел из России 4 миллиарда рублей. Помимо этого, Абызов тайно владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленным на его тайные офшоры.
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