СК узнал о новых преступлениях экс-министра Абызова: Речь о краже 4 млрд

Следственный комитет России узнал о новых преступлениях бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова, задержанного в 2019 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь экс-министра также обвиняют в легализации похищенных через кипрские офшоры денег, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, новые факты о криминальной деятельности Абызова вскрылись во время расследования первого уголовного дела против него. Было установлен, что с 2011 по 214 год экс-министр похитил и вывел из России 4 миллиарда рублей. Помимо этого, Абызов тайно владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленным на его тайные офшоры.