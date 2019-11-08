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СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве

08 ноября 2019, 12:39  •  190 • Украина
Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину Украины Роману Рагозину, который, по данным следствия, принимал активное участие в нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«Следствием установлено, что активное участие в нападении на посольство 6 марта 2016 года принимал гражданин Украины Роман Рагозин», — заявили в ведомстве.

Украинцу заочно предъявили обвинение по ч. 2, ст. 360 УК России («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Отмечается, что ранее в рамках расследования дела были объявлены в международный розыск граждане Украины Ирма Крат и Владимир Кошовенко.

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