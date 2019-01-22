СК считает дело Вышинского нарушением Всеобщей декларации прав человека

Уголовное дело против главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского нарушает свободу слова, гарантированную Всеобщей декларацией прав человека. Об этом говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

«Его (Вышинского. — RT) уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию», — заявила Петренко.

Она добавила, что украинским следователям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, «были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского».

«По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины», — сказала Петренко.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что его подзащитный начал знакомиться с материалами заведённого против него дела. Объём к прочтению составляет 30 томов.