СК России заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России.

По данным следствия, 16 июля 2014 года в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом «к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путём подрыва железнодорожных поездов».

«По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в июле 2017 года Гриценко также публично призывал к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.

«В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений объединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

В декабре 2017 СК возбудил уголовное дело в отношении Гриценко по причине призывов к терактам на российской территории.