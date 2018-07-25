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СК России заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины
25 июля 2018, 11:39 • 122 • Украина
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России.
Анатолий Гриценко РИА Новости
По данным следствия, 16 июля 2014 года в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом «к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путём подрыва железнодорожных поездов».
«По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в июле 2017 года Гриценко также публично призывал к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.
«В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений объединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.
В декабре 2017 СК возбудил уголовное дело в отношении Гриценко по причине призывов к терактам на российской территории.
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