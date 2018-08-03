СК России заочно предъявил обвинение воюющему в Донбассе в составе «Азова» россиянину

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения россиянину, участвующему в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов».

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«Заочно предъявлено обвинение гражданину Российской Федерации Антону Королёву. Ему инкриминируется совершение преступлений «Участие наёмника в вооружённом конфликте», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека», — уточняется в сообщении СК.

Как сообщает ведомство, Королёв является активным сторонником националистических идей. «По данным следствия, преследуя цели материального обогащения и пропаганды своих взглядов, осенью 2014 года он выехал на территорию Украины, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав украинского националистического батальона «Азов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2015 года он принимает участие в боевых действиях против сил народного ополчения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

В декабре 2017 суд заочно арестовал россиянина, который подозревается в причастности к деятельности организации «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).