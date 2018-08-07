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СК России: За 8 месяцев Киев разрушил 160 гражданских объектов на Донбассе

07 августа 2018, 13:24  •  38 • В России

Несмотря на действие Соглашения Трехсторонней контактной группы, с января по август 2018 года украинские силовики продолжают вести обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным следствия, в результате беспорядочной стрельбы полностью либо частично разрушены свыше 160 гражданских объектов.

"Установлены дополнительные факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, в результате которых получают ранения мирные жители. По данным следствия, в результате обстрелов украинскими силовиками поселков Оленовка и Сигнальное получили ранения две не участвовавшие в вооруженном конфликте жительницы самопровозглашенной Донецкой народной республики 1953 и 1962 годов рождения. В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "применение запрещенных средств и методов ведения войны", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что в результате преступных действий силовиков также получили повреждения участки газопроводов, расположенные в городах Донецк, Горловка и Докучаевск. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению этих преступлений.

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