Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьев оценил российско-американские отношения: Это были марципанчики!
«Найти всех было невозможно»: судмедэксперт о новых поисках останков жертв круше...
Украина арестовала еще одно судно за добычу песка у Крыма
Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии в Совете безопасности ООН
Главная / Украина

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе

11 апреля 2018, 09:24  •  101 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прицельного обстрела украинскими военнослужащими КПП «Еленовка» в Донбассе.
 
© Следственный Комитет Российской Федерации
 

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела была ранена женщина. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В конце января СК возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрела пассажирского автобуса и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
11 апреля 2018, 09:24
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе
10 апреля 2018, 17:09
Вера Савченко сообщила, что её сестру госпитализируют 11 апреля
10 апреля 2018, 00:54
Затрубили: сможет ли Киев убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Загрузка...
10 апреля 2018, 23:39
«Смешно и унизительно»: Киев намерен ввести санкции против российских бизнесменов по аналогии с США
11 апреля 2018, 02:54
«Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную добычу песка» в Крыму
09 апреля 2018, 21:39
Порошенко обсудил со Вселенским Патриархом создание единой поместной церкви на Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
11 апреля 2018, 03:09
Значит, война: американские эсминцы у российской базы (РАКЕТА.News)
11 апреля 2018, 01:09
Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии в Совете безопасности ООН
11 апреля 2018, 02:54
«Настоящее пиратство»: Украина арестовала очередное российское судно за «незаконную д...
11 апреля 2018, 01:24
Как «Комсомолка» искала еще один российский корабль, который арестовала Украина
11 апреля 2018, 09:09
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 апреля 2018, 13:09
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
10 апреля 2018, 10:24
Освобождение Малороссии – решение проблем России
05 апреля 2018, 18:24
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
09 апреля 2018, 08:54
«Мы долго молча отступали…»
07 апреля 2018, 06:24
Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты
04 апреля 2018, 21:24
«Полное невежество в международном праве»: в России ответили на угрозы Украины задерживать посещающие Крым корабли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.