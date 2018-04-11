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СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе
11 апреля 2018, 09:24 • 101 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прицельного обстрела украинскими военнослужащими КПП «Еленовка» в Донбассе.
© Следственный Комитет Российской Федерации
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела была ранена женщина. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
В конце января СК возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрела пассажирского автобуса и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.
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