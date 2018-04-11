СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прицельного обстрела украинскими военнослужащими КПП «Еленовка» в Донбассе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела была ранена женщина. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В конце января СК возбудил ещё два уголовных дела по фактам обстрела пассажирского автобуса и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе.