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СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе
07 июня 2019, 10:54 • 31 • Украина
Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Reuters
«По фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено ещё пять уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны», — сказала она.
По данным следствия, с 30 мая по 1 июня военные ВСУ и Нацгвардии обстреляли населённые пунты Коминтерново, Ленинское, Весёлое, Донецкий.
В результате пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребёнок, проинформировали в ведомстве.
Ранее дело завели после обстрела мирных жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики с беспилотника.
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