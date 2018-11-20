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СК России возбудил ещё два дела по фактам обстрелов в Донбассе

20 ноября 2018, 10:39  •  29 • Украина
Следователи возбудили ещё два уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ мирного населения в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
 
РИА Новости
 

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — сказала она.

Как отмечается, 14 ноября украинские военные, «выполняя заведомо преступные приказы», произвели прицельный обстрел из огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью.

Подчёркивается, что обстрел вёлся по улице Крылова в посёлке Марьевка самопровозглашённой ЛНР.

По словам Петренко, 15 ноября 2018 года ВСУ, находясь в районе посёлка Травневое, произвели прицельный обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Гольмовском.

В результате обстрела пострадали два человека, «не участвующие в вооружённом конфликте».

14 ноября СК России возбудил три уголовных дела по факту обстрелов Донбасса. 

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