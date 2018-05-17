|
СК России возбудил дело в отношении судей Конституционного суда Украины
17 мая 2018, 09:54 • 91 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного суда Украины. Об этом сообщается на сайте СК.
Reuters
Как напомнили в СК, практически сразу после принятия в марте 2014 года декларации о независимости Крыма и Севастополя и проведения референдума, по итогам которого жители Крыма и Севастополя большинством голосов высказались за воссоединение с Россией, судьи КС Украины решили признать декларацию не соответствующей Конституции Украины.
«Подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно российскому законодательству, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении россиян, подлежат уголовной ответственности по УК России. В связи с этим против судей КС Украины возбуждено уголовное дело.
«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК России («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»)», — говорится в заявлении СК.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело против сотрудников военной прокуратуры Украины.
Подпишитесь на нас
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 мая 2018, 12:09
|
16 мая 2018, 22:24
|
12 мая 2018, 00:09
|
15 мая 2018, 20:39
|
13 мая 2018, 11:24
|
16 мая 2018, 00:12
|
11 мая 2018, 09:24