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СК России возбудил дело по факту обстрела жителей Донбасса с беспилотника

29 мая 2019, 20:24  •  28 • Украина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела с беспилотника украинскими силовиками жителей Донбасса, в результате чего пострадали женщина и ребенок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 27 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, удаленно управляя беспилотным летательным аппаратом, оснащенным взрывным устройством, используемым в качестве сбрасываемого снаряда, произвели его прицельный сброс на один из жилых домов Никитовского района города Горловки Донецкой народной республики. Противоправные действия украинских силовиков повлекли ранение женщины 1948 года рождения и малолетней девочки 2013 года рождения, - сообщила Петренко. - Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")".

Представитель СК отметила, что украинские военнослужащие продолжают игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и применении оружия в Донбассе и "это уже привело ко множеству жертв и пострадавших, в том числе детей". Сейчас следствие проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к преступлению.

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