СК России возбудил дело по факту обстрела сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военнослужащими автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.

Как отмечается на сайте ведомства, 17 апреля военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического стрелкового оружия гражданского автобуса, в котором с рабочей смены ехали сотрудники станции.

«По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что своими действиями украинские военные в очередной раз нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один раненый находится в тяжёлом состоянии.