Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Армения на пороге «бархатного» суицида
Песков: Москва против действий, направленных на раскол церквей
Сергей Шойгу: На параде Победы покажут боевого робота
Трезвый расчёт: за пять лет число страдающих алкоголизмом в России снизилось на ...
Главная / Украина

СК России возбудил дело по факту обстрела сотрудников Донецкой фильтровальной станции

19 апреля 2018, 12:24  •  61 • Украина
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинскими военнослужащими автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.
 
РИА Новости
 

Как отмечается на сайте ведомства, 17 апреля военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического стрелкового оружия гражданского автобуса, в котором с рабочей смены ехали сотрудники станции. 

«По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что своими действиями украинские военные в очередной раз нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один раненый находится в тяжёлом состоянии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

61
Источник
Похожие новости
19 апреля 2018, 02:54
G20 – анахронизм нашего времени
18 апреля 2018, 20:09
Савченко прокомментировала прохождение проверки на полиграфе
18 апреля 2018, 21:39
Грызлов: обстрел Луганска носит демонстративный античеловечный характер

19 апреля 2018, 08:54
Украинские моряки хотят вернуться жить в Крым
18 апреля 2018, 23:24
В Раде предложили ввести ответственность для журналистов за сообщение недостоверной информации
18 апреля 2018, 16:54
«Никто не собирается решать наши проблемы»: почему покинувшие Крым украинские военные думают о возвращении на полуостров
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
15 апреля 2018, 17:24
Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
14 апреля 2018, 09:09
Тиха украинская «ночь длинных ножей»
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
16 апреля 2018, 16:24
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
15 апреля 2018, 01:09
Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии
13 апреля 2018, 07:09
Война с Америкой в Сирии: на грани или уже за гранью?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.