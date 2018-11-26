СК России расследует 230 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

После начала войны на Донбассе Следственный комитет России возбудил и расследует более 230 уголовных дел по преступлениям украинских военных против мирного населения Донбасса.

"Только в текущем году возбуждены 69 уголовных дел по фактам обстрелов ими гражданского населения и применении украинскими военнослужащими запрещенных средств и методов ведения войны против мирных граждан юго-востока Украины", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Только в этом месяце военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, несколько раз обстреливали гражданских.

Так, 15 ноября 2018 года украинские военные произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военной целью, в поселке Гольмовском самопровозглашенной Донецкой народной республики. 17 ноября 2018 года под прицельный обстрел украинских силовиков из огнестрельного оружия попали гражданские объекты в поселке шахты Трудовской, а 21 ноября был обстрелян поселок Еленовка. В результате преступных действий украинских военнослужащих и их командиров ранение получили не участвующие в вооруженном конфликте 19-летняя мирная жительница, а также 28-ми и 62-летний мужчины. Кроме этого частично был разрушен жилой дом.

Напомним, 26 ноября исполняется 50 лет со дня принятия Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Идея о привлечении военных преступников к уголовной ответственности без ограничения сроков давности была сформулирована в середине 60-х годов. Принятие этой конвенции в 1968 году стало новым этапом в развитии международного права, воплощением принципа неотвратимости наказания.

"Криминализация военных преступлений в международных договорах предполагает установление ответственности за их совершение в национальном законодательстве. В случае, если то или иное государство не реагирует на совершение таких преступлений своими же гражданами, в том числе занимающими должностное положение, применяется принцип универсальности, основанный на необходимости защиты общих ценностей. В таком случае уголовная юрисдикция государства распространяется на деяния, признанные преступными по международному праву, независимо от гражданства совершивших их лиц и места преступления. В России возможность применения этого принципа закреплена в ст.12 Уголовного кодекса", - пояснила действия закона представитель ведомства.

Следственный комитет России продолжает работу по сбору доказательственной базы преступлений против мира и безопасности человечества, которая в дальнейшем может быть предоставлена международным судам или специально созданному трибуналу.