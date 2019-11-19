|
СК России и Интерпол подключили к спасению похищенных в Ливии социологов
19 ноября 2019, 12:24 • 106 • В мире
СК России и Интерпол подключили к спасению похищенных в Ливии социологов, которые незаконно удерживаются в частной тюрьме.
СК России инициировал доследственную проверку информации о задержанных в Ливии российских социологах. Об этом пишет РИА ФАН.
Речь идёт о Максиме Шугалее и Самере Сууэйфане, которые весной 2019 года легально прибыли в Триполи. Они занимались социологическим исследованием, когда боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) задержали их.
Сейчас социологов незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига", подконтрольной радикалам из движения RADA.
Как заявили правоохранители, процесс находится под контролем Главного следственного управления СК России в Петербурге. Кроме того, российская сторона пытается обеспечить доступ дипломатов к задержанным гражданам РФ.
"По каналам Интерпола направлен запрос в НЦБ Интерпола Ливии", - добавили в ведомстве.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2019, 00:39
|
16 ноября 2019, 06:24
|
16 ноября 2019, 22:39
|
17 ноября 2019, 08:24
|
16 ноября 2019, 19:09
|
15 ноября 2019, 13:54
|
13 ноября 2019, 00:24