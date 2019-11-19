СК России и Интерпол подключили к спасению похищенных в Ливии социологов

СК России инициировал доследственную проверку информации о задержанных в Ливии российских социологах. Об этом пишет РИА ФАН.

Речь идёт о Максиме Шугалее и Самере Сууэйфане, которые весной 2019 года легально прибыли в Триполи. Они занимались социологическим исследованием, когда боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) задержали их.

Сейчас социологов незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига", подконтрольной радикалам из движения RADA.

Как заявили правоохранители, процесс находится под контролем Главного следственного управления СК России в Петербурге. Кроме того, российская сторона пытается обеспечить доступ дипломатов к задержанным гражданам РФ.

"По каналам Интерпола направлен запрос в НЦБ Интерпола Ливии", - добавили в ведомстве.