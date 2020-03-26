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СК России будет "лечить" распространителей фейков о коронавирусе
26 марта 2020, 20:00 • 47 • В России
По решению Председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России.
Группа будет шерстить социальные сети и мессенджеры на заведомо ложную или непроверенную информацию о числе заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также "иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям".
В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам.
Отметим, что ровно год назад Госдума приняла закон, который позволяет наказывать рублем распространителей фейковых новостей.
За распространение информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения "сетевым террористам" грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей.
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