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СК России: Бастрыкин познакомился с семьей Арашуковых во время ареста
05 февраля 2019, 21:09 • 119 • В России
В Следственном комитете России прокомментировали слухи, которые появились в социальных сетях после ареста членов клана Арашуковых.
"В связи с распространяющейся в СМИ и социальных сетях информацией об отдыхе Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Карачаево-Черкесской Республике и якобы личном знакомстве с семьей Арашуковых заявляю, что он никогда не был лично знаком с членами этой семьи. Единственная встреча Председателя СК России с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании", - сообщила "Комсомолке" официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В ведомстве отметили, что во время отдыха летом 2018 года Александр Бастрыкин "по рекомендации коллег действительно останавливался со своей семьей на два дня в гостинице "Адиюх-Пэлас"" (принадлежит супруге экс-сенатора Аиде).
"Он останавливался в гостинице "Адиюх-Пэлас" за собственные денежные средства, о чем имеются подтверждающие документы. Об этой поездке Председатель СК России рассказал на своей странице в одной из социальных сетей, разместив соответствующие фотографии. Другие распространяемые в сети Интернет фотографии Председателя СК России Александра Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России", - отметила Петренко.
В сообщении подчеркивается, что именно во время пребывания Бастрыкина летом 2018 года на Северном Кавказе ему были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, после чего уголовные дела были изучены в Москве и по решению председателя переданы в производство ГСУ СК России.
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