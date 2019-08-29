СК РФ заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по делу об обстреле мирных жителей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, участвовавшему в обстреле мирных граждан Донецка, где пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Валерия Гудзя. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в июне и июле 2019 года Гудзь с другими военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики по приказу вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. В результате пострадали не менее четырех мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц командующего состава ВСУ, причастных к совершению преступлений в отношении мирных жителей юго-востока Украины.