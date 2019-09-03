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СК РФ установил причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ

03 сентября 2019, 09:39  •  84 • Украина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины к обстрелу 1 сентября сотрудников ОБСЕ и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня". Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, расследуется уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ).

"На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года, - сообщила Петренко. - Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ходе обстрела они смогли укрыться в безопасном месте".

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц командующего состава ВСУ, причастных к совершению преступлений в отношении мирных жителей юго-востока Украины.

В воскресенье руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий обстрела в селе Коминтерново. Он добавил, что огонь был открыт целенаправленно, несмотря на согласованное сторонами перемирие, а также на гарантии безопасности, полученные ранее от украинской стороны в СЦКК. По его словам, ВСУ продолжает обстрел села с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

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