СК РФ направит запрос на Украину по делу об убийстве Бабченко

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ готов содействовать украинским правоохранительным органам в раскрытии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, а также готовит запрос о правовой помощи в рамках уголовного дела. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела об убийстве Аркадия Бабченко в Киеве Следственный комитет намерен направить в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи", - сказала она. Кроме того, российские следователи проведут необходимые следственные действия на территории России, направленные на установление круга общения убитого.

"Следственный комитет готов оказать содействие компетентным органам Украины в раскрытии и объективном расследовании убийства Бабченко", - также отметила Петренко. Она напомнила, что украинские коллеги до сих пор не могут раскрыть убийства других российских граждан, в частности речь идет об убийствах журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

"Согласно российскому законодательству, Следственный комитет уполномочен расследовать преступления, совершенные в отношении российских граждан, даже если они совершены иностранными гражданами на территории другого государства", - подчеркнула представитель СК.