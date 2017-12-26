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СК РФ готов передать в международные суды данные о массовых обстрелах Донбасса Украиной

26 декабря 2017, 22:24  •  102 • Украина

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ готов предоставить в международные суды данные уголовных дел, возбужденных в России по фактам серий обстрелов Донбасса из тяжелых видов вооружений украинскими силовиками. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко во вторник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Материалы этих уголовных дел в будущем лягут в основу либо судебных процессов в самой Украине, если что-то изменится на Украине, и они будут расследовать эти преступления в отношении населения и готовы будут наказывать, - мы [материалы] предоставим, либо это международные суды, международные трибуналы. История знает [такие примеры]", - сказала она.

Как отметила Петренко, украинские власти не расследуют данные преступления. "Мы собираем доказательства, устанавливаем конкретных лиц, которые непосредственно наносят удары по мирному населению, их руководителей, командиров из числа руководства армии, национальной гвардии Украины", - сказала официальный представитель СК РФ.

Как ранее сообщал ТАСС, 21 декабря СК РФ возбудил пять уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), в связи с многочисленными обстрелами Донбасса украинскими силовиками. СК сообщал о том, что следствие получило данные о серии обстрелов из тяжелых видов вооружения украинской стороной в сентябре-ноябре этого года Донецка и близлежащих населенных пунктов, в результате чего были повреждены более 50 домов, разрушены линии электропередачи, газопровод и другие объекты инфраструктуры. Так, 17 декабря военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам Горловки; 18 декабря под обстрел попали Стаханов и Первомайск, в результате ранения получили четверо мирных жителей, одна женщина скончалась.

Наиболее массированный обстрел из тяжелых орудий был произведен 19-20 декабря, когда целями украинских военнослужащих стали несколько районов Донецка, а также город Ясиноватая, в результате погиб местный житель, еще четверо были доставлены в больницы.

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